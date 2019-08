Aabenraa: En bil var involveret i et solouheld på Varnæsvej i Aabenraa søndag eftermiddag klokken 15.12. Bilen var kørt i grøften og efterfølgende rullet om på taget. Da politiet kom frem, var der to personer i bilen, en mand på 33 år og en kvinde på 28. De er begge blevet kørt på sygehuset, da de var kommet lettere til skade. De to personer, som var i bilen, mente begge, at der var en 3. person i bilen også, ligesom der også skulle have været en sort hund i bilen, som skulle være stukket af efter uheldet. Søndag eftermiddag er politiet fortsat i gang med at lede efter den 3. person og hunden, da de ikke kan afvise, at der ikke var en 3. person i bilen, oplyser Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.