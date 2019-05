Sogn skal spare: Det bliver koldere at gå i kirke

Menighedsrådet i Aabenraa Sogn har besluttet at skrue ned for varmen i sognets kirker. Fra næste år vil der heller ikke være kage til kaffen.

Aabenraa: Medlemmerne af menighedsrådet i Aabenraa Sogn har på deres seneste møde haft godt gang i kuglerammen. Øvelsen var at finde besparelser på næste års budget i omegnen af 400.000 kroner, og der var flere områder, hvor der blev dykket helt ned i detaljen.

For borgerne i Aabenraa Sogn er der især et område, som helt bogstaveligt kan komme til at mærkes for de kuldskære. Menighedsrådet har nemlig besluttet, at temperaturen i kirkerne fra næste år sættes til 18 grader mod de nuværende 19 grader. Det vil ifølge administrationschefen på Fælleskontoret i Aabenraa Sogn give en besparelse på omkring 40.000 kroner.

- Men vi vil selvfølgelig følge nøje, om kirkegængerne har det godt og ikke begynder at fryse, siger Morten Hansen.

Samtidig har sognet en specifik udfordring med Sct. Nicolai Kirke, når det gælder opvarmning.

- I Sct. Nicolai Kirke sidder der el-radiatorer under gulvet, og derfor koster opvarmningen af kirken på den forkerte side af 200.000 kroner. Derfor overvejer vi nu på sigt at få installeret fjernvarme i kirken, siger Morten Hansen.