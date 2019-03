Sogn indgår samarbejde med værested for udsatte

Et samarbejde mellem Aabenraa Sogn og Den Blå Oase skal bane vejen for, at udsatte og misbrugere får mere støtte.

Aabenraa: En nyt og formelt samarbejde mellem Aabenraa Sogn og værestedet Den Blå Oase er ved at tage sin spæde begyndelse. Menighedsrådet i Aabenraa Sogn har allerede besluttet, at man ønsker at indgå et samarbejde med værestedet, og nu mangler de sidste detaljer bare at komme på plads.

- Der ligger en skabelon for, hvordan vi kan lave en formaliseret aftale, siger Kirsten Kruchov Sønderby, eder er præst og provst i Aabenraa Provsti.

Formålet med med samarbejdet er, at det skal være til gavn for begge parter.

- Med aftalen forpligtiger sognet sig til at give Den Blå Oase et endnu ikke fastsat beløb. Den Blå Oase vil så bistå sognet med dens viden og erfaringer om mødet med mennesker i nød, siger Kirsten Kruchov Sønderby, der har store forventninger til projektet.

- Jeg forventer, at samarbejdet vil udvikle sig til, at vi bliver dygtigere og klogere til at række ud efter mennesker i nød. Samtidig er det dejligt at kunne være med til at støtte Den Blå Oases arbejde, siger hun.

Samarbejdet gælder ikke kun for Aabenraa Sogn. Det gælder i princippet for samtlige sogne i Aabenraa Provsti.

- Men sognene tager selv stilling til, om de vil indgå en samarbejdsaftale, siger Kirsten Kruchov Sønderby.