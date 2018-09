Sofie From Bjernemose tilbragte det meste af uge 38 i erhvervspraktik på JydskeVestkysten. Hun brugte tiden på blandt andet at skrive om "efternølere", for det er nemlig, hvad hun selv er.

Aabenraa: Sofie From Bjernemose ville helst have været i praktik hos politiet. Det er her, hun har placeret sine fremtidsdrømme, men det kunne ikke lade sig gøre. Og så måtte hun jo nøjes med det næstbedste.

I Sofies tilfælde var det at snuse til journalistikken og dermed det daglige liv på en redaktion som JydskeVestkystens i Mediehuset i Aabenraa. Hun kan nemlig godt lide at skrive. I modsætning til mange andre skoleelever har hun af den grund ingen problemer med at skrive stile i forbindelse med sit skolearbejde, og derfor var det ganske naturligt for hende at bruge sin praktikuge i Mediehuset.

Sofie er lige blevet 15 år gammel, er ud af en søskendeflok på tre, men hun er lillesøster - ja, vel også det, der populært kaldes efternøler. Hun har nemlig en søster på 23 og en bror på 25. Derfra var det ikke langt til det emne, Sofie har brugt noget af sin tid på redaktionen på: Hun har skrevet om efternølere.

Talt med en ekspert og skrevet lidt om sine egne erfaringer.