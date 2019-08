Sønderstrand: Nu kommer det blå flag op igen

Der er godt nyt for tobenede vandhunde. De seneste analyser af badevandet i Aabenraa viser, at der er rent vand både ved Sønderstrand Nord, Sønderstrand Syd og ved Kallemosen.

AABENRAA: For en uge siden måtte Aabenraa Kommune tage det blå flag ned ved Sønderstrand i Aabenraa og fraråde badning.

En enkelt analyse af badevandet viste, at der var for mange E. coli-bakterier i vandet, og så må stranden ikke længere have det blå flag hængende.

Men i dag, fredag, kommer flaget op igen. De seneste prøver af badevandet var nemlig helt i orden, og de badelystne kan igen hoppe i de blå bølger.

Det gælder både ved Sønderstrand Nord, som har det blå flag, og ved Sønderstrand Syd og stranden ved Kallemosen, oplyser geolog Lena Klintø, der har ansvaret for kommunens badevandsmålinger.

For en uge siden besluttede kommunen også at fraråde badning ved Fakkelgården på nordsiden af Flensborg Fjord, og her er vandkvaliteten stadig dårlig. Der er mange fugle i området, og det er formentlig årsagen til, at der ofte er problemer med for mange bakterier i vandet på dette sted.