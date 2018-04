Sønderjyske tennisklubber holder åbent hus på Tennissportens Dag

Aabenraa: Med opfordringen "alle kan spille tennis uanset alder og fysik" slår sønderjyske tennisklubber dørene op lørdag den 5. maj til Tennissportens Dag, hvor man gratis kan få en "smagsprøve" på tennis. Tennisklubberne står klar til at tage imod alle interesserede, både børn, voksne, nybegyndere og øvede. Der er mulighed for at låne ketsjere, og dygtige trænere står klar til at give en god tennisoplevelse. - Vi håber, at mange har lyst til at få en spændende tennisoplevelse med sjov og motion, mens man bliver klogere på klubbernes mange træningstilbud og fællesskabet både på og udenfor banen, uanset om man drømmer om at blive den nye Wozniacki eller er på udkig efter en sund og sjov motionsform med et stærkt socialt fællesskab, siger tenniskonsulent i DGI Sønderjylland Jonathan S. Knudsen, i en pressemeddelelse.

I de sønderjyske kommuner deltager tennisklubberne i Rødekro, Sønderborg, Aabenraa, Nordborg, Løjt, Tinglev, Felsted, Kværs/Tørsbøl, Vedsted, Søgård, Dybbøl, DGF Dansk Tennisklub Flensborg, Vojens, Starup og Kollund. Tennissportens Dag arrangeres af DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund.