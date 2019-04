Sønderjyske landmænd er klar til en ordentlig omgang gylle

Interessen for at levere gylle til de kommende biogasanlæg i Glansager og Kværs er stor. Landmænd har oprettet et andelsselskab og byder flere landmænd indenfor - biogas er en del af klimaløsningerne i landbruget, siger formand Martin Lambert Pedersen, Varnæs.

Aabenraa-Sønderborg: 60 landmænd i Aabenraa og Sønderborg kommuner samler sig nu i et andelsselskab, BionergiSyd Amba, som skal levere gylle til to nye biogasanlæg, som skal etableres i Glansager ved Sønderborg og ved Kværs. Foreløbig har landmændene indgået aftaler om levering af 460.000 ton biomasse årligt til biogasanlæggene. Det er Danmarks største biogas-selskab, Nature Energy, som sammen med landbruget etablerer de to biogasanlæg, og det første spadestik til anlægget i Glansager er taget. For anlægget i Kværs gælder, at der endnu er gang i myndighedsbehandlingen, og byggeriet ventes at komme i gang inden sommerferien. På et konstituerende møde i BioenergiSyd Amba blev Martin Lambert Pedersen, Varnæs, valgt som formand, mens Andreas Bonde, Uge, blev valgt som næstformand. Bestyrelsen består desuden af Jan Jørgensen, Tumbøl, Bo Langhede, Felstedskov og Claus Bruun Jørgensen, Tinglev. Erik Lydiksen er ansat som projektchef efter Karsten Gram, som har fået nyt job.

Gyllen kan bruges flere gange Martin Lambert Pedersen fortæller, at der fortsat er plads til flere andelshavere, og at flere har vist interesse i takt med, at landbruget får en større og større rolle omkring klima og bæredygtighed. - Den grønne biogas bliver produceret på grundlag af husdyrgødning, madaffald og samt affaldsprodukter, og det er med til at reducere udledningen af klimaskadelige gasser, fortæller Martin Lambert Pedersen i en pressemeddelelse. Når gassen er gået af gyllen, får landmændene restproduktet retur. Afgasset gylle er bedre gødning end den ubehandlede - og lugter mindre.