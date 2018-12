Sønderjyske kræftpatienter motionerer sig til øget selvværd

Sønderjyske kræftpatienter i kemobehandling mødes tre gange om ugen i et træningslokale på Sygehus Sønderjylland, hvor de får øget selvværd og energi.

Sønderborg: Klokken har endnu ikke passeret 9.00, men snakken går allerede lystigt en onsdag i december i et mødelokale på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. For de ni personer i lokalet er situationen dog langt fra lystig. De er alle kræftpatienter fra Sønderjylland, som er i kemobehandling, men tre gange om ugen mødes de på sygehuset, hvor de deltager i projektet Krop & Kræft. - Vi er syge, men vi har det rigtig godt sammen. Vi plejer at begyndte med et foredrag, og det er knaldgodt, siger den 85-årige Poul Bølling, der er alderspræsident på holdet, og som har tarm- og lungekræft. Fysisk træning er omdrejningspunktet for projektet, men denne onsdag indledes med et besøg af psykolog Benny Ellermand fra Sygehus Sønderjylland, der starter med at slå fast, hvad der sker med mennesker, der får at vide, at de har kræft. - Når vi får smidt en diagnose i hovedet, bliver tæppet trukket væk under os. Så kommer der tanker om liv og død frem. Man begynder også at tænke på, hvordan man har levet sit liv, og det er en sund proces. Det sker, fordi man er blevet mindet om, at livet ikke er givet, siger Benny Ellermand.

Jeg har tre store piger, og de har det hårdt og svært med min sygdom. Det gør det ekstra hårdt for mig. Birgit Lund, kræftpatient

Krop & Krædt Krop & Kræft er et træningstilbud til sønderjyske kræftpatienter i ambulant kemoterapi.Det er et tilbud til alle over 18 år i kemoterapi.



Træningen finder sted tre gange om ugen i seks uger.



Den består af opvarmning, styrke- og konditionstræning.



En gang om ugen er der desuden kropsbevidsthedstræning samt undervisning, hvor der bliver taget forskellige emner op.



Træningen foregår i Multisalen på sygehuset i Sønderborg under kyndig vejledning af en fysioterapeut og sygeplejerske.

Foto: Timo Battefeld Børge Hansen er som de andre deltagere dybt koncentreret, når øvelserne går i gang. Foto: Timo Battefeld

Hårdt for familien De ni kræftramte sønderjyder lytter nærmest andægtigt til psykologen, der også kommer ind på, at man bliver mere opmærksom på ens relationer til andre mennesker, når man er i et kræftforløb, og at man bliver skarpere på den virkelighed, man er i. - Alle kræftpatienter oplever også, at nogle, man har været tæt på, pludselig glider i baggrunden. Det er ikke en personlig ting. Det er et kulturelt handicap, siger Benny Ellermand. Oplægget udvikler sig hurtigt til en snak, hvor patienterne tager aktiv del. Der bliver diskuteret følelser, døden, søvn, og om hvor meget man skal informere børn omkring en kræftsygdom. - Jeg har tre store piger, og de har det hårdt og svært med min sygdom. Det gør det ekstra hårdt for mig. Vi forsøger at håndtere det ved at snakke meget sammen, og de har har også været med til samtaler sammen med min mand lige fra start, siger Birgit Lund, der er ramt af galdegangs- og bugspytkirtelkræft.

Foto: Timo Battefeld Poul Bølling er alderspræsident på Krop & Kræft-holdet med sine 85 år. Foto: Timo Battefeld

Efter en times givtig snak om konsekvenserne af en kræftdiagnose er det Multisalen på sygehuset i Sønderborg, der venter. Her står fysioterapeut Heidi Thuesen og sygeplejerske Bente Lund klar til at give de ni sønderjyder, der er en ligelig blanding af mænd og kvinder, sved på panden. De er ikke i tvivl om, at Krop & Kræft er givtigt for patienterne. - Træningen virker mod kvalme og træthed og giver øget velvære. De finder ud af, at de kan mere, end de tror, og de kommer ind i en fast rytme. Samtidig får de sved på panden, men der bliver også leget undervejs, siger Heidi Thuesen. - De lærer deres krop bedre at kende, og så er det sociale samvær en kæmpe gevinst, supplerer Bente Lund. De har både fysioterapeuten og sygeplejersken ret i. Det kan den 62-årige Richard Johannsen skrive under på. - Jeg kan kun varmt anbefale Krop & Kræft. Det er godt at holde sig i form, for det værste er, hvis man går i stå. Det må man ikke. Min krop har taget godt imod kemobehandlingen, så jeg forventer, at jeg bliver 95 år, siger Richard Johannsen, der er ramt af lungekræft.

Foto: Timo Battefeld Dagens sidste øvelse er "bjælken". Den trækker tænder ud. Foto: Timo Battefeld

Også for mænd Under træningen bliver der virkelig gået til den, og den består af opvarmning og styrke- og konditionstræning. Sygehuset har lige fået sponsoreret 12 nye motionscykler, og de bliver flittigt brugt. Selv om deltagerne bliver presset til det yderste, skinner det også tydeligt igennem, at de nyder det og har det sjovt med hinanden, og det gælder også i forhold til trænerne. - Det er nogle skønne piger, der træner os, siger Poul Bølling. Et forløb med Krop & Kræft varer seks uger, og der er normalt 12 deltagere på hvert hold. I starten var det hovedsageligt kvinder, der tog imod tilbuddet, men det har ændret sig. - I starten havde vi flest kvinder på holdene. Mændene troede det var en kvindeting, men det har de nu fundet ud af, at det er det ikke. Nu er det mere ligeligt fordelt, siger Bente Lund.

Foto: Timo Battefeld Richard Johannsen kan varmt anbefale andre kræftpatienter at deltage i Krop & Kræft. Foto: Timo Battefeld

Ros til sygehuset Selv om deltagerne på Krop & Kræft er midt i et krævende og udmattende forløb, så har flere af dem overskud til at rose både Krop & kræft og den generelle krædtbehandling på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Især alderspræsidenten Poul Bølling er svært begejstret for den samlede pakke. - Det kører bare, som det skal, og det er virkelig imponerende, siger Poul Bølling. - Det er givende, fordi vi alle er i samme båd, supplerer Birgit Lund.

Foto: Timo Battefeld Kim Bjarne Petersen viser, hvordan den skal skæres. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Det ser afslappende ud, men det er det ikke. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Poul Bølling ville gerne smile til fotografen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der starter nye Krop & Kræft-hold op til januar. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Ifølge Birgit Lund (t.h.) er Krop & Kræft givende, fordi alle er i samme båd. Foto: Timo Battefeld