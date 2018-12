Sønderjyske kommuner går sammen om energisatsning: Perspektiverne er enorme

Et fælles sønderjysk projekt med base i Aabenraa skal finde frem til fremtidens varme- og energiforsyning. Datacentrene får en nøglerolle. På sigt kan der være tale om en investering på 1,3 milliarder kroner. De sønderjyske kommuner har store forventninger til samarbejdet.

Aabenraa: De kommende datacentre er en regulær gamechanger for den fælles sønderjyske energiplanlægning. Samarbejdet mellem kommunerne Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev tog egentlig sin spæde start for tre-fire år siden. Men efter Apple har annonceret sine planer om et datacenter ved Kassø, og Google har købt jord lige ved siden af, er muligheden opstået for at gentænke hele varmeforsyningen i området. De store datahaller skaber nemlig store mængder spildvarme, og det skal udnyttes. - Der er voldsomt store perspektiver i det. Fire datahaller kan producere hovedparten af al varme til fjernvarmeforbrugere i Sønderjylland og i Flensborg, og perspektivet er, at der kommer mellem 20 og 30 datahaller alene ved Kassø, siger kommunaldirektør i Aabenraa, Tom Ahmt. På den baggrund har de fire sønderjyske borgmestre underskrevet et kommissorium, som beskriver strategien for det kommende arbejde. Konkret bliver der oprettet et sekretariat på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor en række medarbejdere skal arbejde med fremtidens varme- og energiforsyning de næste fire år. De fire sønderjyske kommuner har skudt i alt 3,5 millioner kroner i projektet fordelt efter befolkningstal, Sydenergifonden bidrager ligeledes med 3,5 millioner kroner, og regionen kommer med 2,5 millioner kroner. - I korte træk går det ud på at finde frem til, hvor fremtidens energi skal komme fra, og hvordan vi kan bidrage til at skabe en bæredygtig omstilling og sikre forsyningssikkerheden, siger Tom Ahmt, som bliver formand for den administrative styregruppe.

Sekretariatet Kontoret på det gamle rådhus skal ledes af en projektleder, som skal ansættes fra 1. april. Indtil da vil det være tidligere kommunaldirektør Niels Johannesen, som har været en bærende kraft i at tiltrække datacentre. Derudover vil der sidde en til to medarbejdere yderligere, og ellers bliver der købt konsulenthjælp ind fra vidensinstitutioner.

De sønderjyske kommuner har store forventninger til samarbejdet. Illustration: Aabenraa Kommune

Stor investering Der er dog en række forhindringer, der skal forceres, inden alt det her kan lade sig gøre. - Først og fremmest skal der laves en fælles transmissionsledning og nogle store varmepumper, og der taler vi en investering på mellem 1,2 og 1,3 milliarder kroner. Der skal vi have forsyningsselskaberne med. Det kan virke som mange penge, men fjernvarmeanlæg koster i forvejen et to- til trecifret millionbeløb. Dem har vi cirka 20 af i Sønderjylland i dag, så set i det lys er der ikke langt op, siger Tom Ahmt. Desuden kræver det en justering af afgiftsstrukturen og en påvirkning af lovgivningen. - Men lykkes det, er der ikke alene økonomi i det, der er god økonomi i det, siger Tom Ahmt. Planerne omfatter også andre virksomheder, så den sønderjyske forsyning ikke på sigt bliver afhængig af få datacentre. - Eksempelvis slagterier og metalvirksomheder har også relativt meget overskudsvarme, som de ikke kan komme af med. Vi er ikke interesseret i at være afhængig af enkelte store amerikanske virksomheder. Det er jo en oplagt risiko, hvis man går den vej, siger Tom Ahmt.

Vil vække opmærksomhed Han ser også et potentielt eksporteventyr. - Hvis vi kender vores besøgelsestid, bliver der en masse muligheder på erhvervsområdet. Dem, der kan lave det første projekt i den her skala, vil vække international opmærksomhed, siger kommunaldirektøren. I første omgang får det ikke den store betydning for forbrugerne. - Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at de kunne se frem til lavere priser. Men de kommer til at mærke det på den måde, at de kan være stolte over at bo i et område, hvor man får en grønnere og mere robust varmeforsyning, og at det stadig er til konkurrencedygtige priser. Desuden kan det på sigt skabe langt flere arbejdspladser, end de relativ få, der skabes direkte i datacentrene, siger Tom Ahmt.