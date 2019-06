Sønderjyske kommuner går sammen om at få flere i job

Aabenraa: - Vi skal arbejde mere sammen på tværs af kommunegrænserne, så vi kan få flere i job. Vi skal se de fire sønderjyske kommuner som et stort arbejdsmarked.

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, Ejler Schütt (DF), har store forventninger til en ny samarbejdsaftale mellem Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg kommuner, der skal sikre, at borgere og virksomheder får den bedst mulige hjælp og støtte i forbindelse med opkvalificering og rekruttering via jobcentrene.

Job-Sønderjylland kalder de fire kommuner det nye samarbejde, og målsætningen er klar.

- Målet er at få flere i arbejde og at kunne tilbyde virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, siger Ejler Schütt og tilføjer, at der aldrig har været et så formelt samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner på arbejdsmarkedsområdet.