SønderjyskE's kvinder er klar til topkamp

Det tætte program - med fem kampe alene i januar - skyldes, at kampen mod DHG egentlig skulle være spillet den 8. december. Men den blev udsat til tirsdag, fordi fynboerne havde en spiller på tur med ungdomslandsholdet.

- Det er et hold, der er virkelig dygtigt angrebsmæssigt. Heldigvis kan vi godt lide at spille mod hold, der spiller hurtigt. Det bliver topafgørende og meget spændende, siger cheftræneren.

Fynboerne indtager lige nu andenpladsen i 1. division, ét point foran SønderjyskE på fjerdepladsen, der dog har spillet én kamp færre. Cheftræner Olivera Kecman har da også stor respekt for den kommende modstander.

En stærk hjemmebane

Cheftræneren mener, de sønderjyske kvinder står godt til gæsterne.

- Vi har haft relativ god succes mod dem tidligere, og vi er et rigtig stærkt hjemmebanehold, siger Olivera Kecman.

Et af temaerne bliver hjemmeholdets forsvar.

- DHG har en rigtig dygtig skytte, Frida Maag Damgaard, som spiller på ungdomslandsholdet, og så har de en dygtig playmaker i Caroline Toft Nielsen, som vi skal prøve at lukke ned. Desuden skal vi have fokus på deres midte og deres andenbølge. Samtidig skal vi bevare tålmodigheden i angrebet, for jo mere vi scorer, jo mere forhindrer vi deres hurtige løb fremad, siger Olivera Kecman.

Kravet er en sejr.

- Sådan er det selvfølgelig. Vi går efter sejren i alle de kampe, vi spiller, siger cheftræneren.

Kampen fløjtes i gang tirsdag klokken 20.00 i Arena Aabenraa. Der er gratis entré.