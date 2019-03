SønderjyskEs håndboldkvinder: Så er andenpladsen i hus

Med sejren over AGF er SønderjyskEs bedste håndboldspillere nu sikret andenpladsen i kvindernes 1. division.

Aarhus: Da SønderjyskEs bedste håndboldkvinder spillede mod AGF Håndbold i den første kamp i Arena Aabenraa, endte kampen uafgjort. Sønderjyderne havde derfor en form for revanche til gode lørdag eftermiddag, hvor de to hold mødtes i Aarhus.

SønderjyskE fik revancheret sig og vandt 27-21 efter at have ført 16-9 ved pausen, og der var aldrig tvivl om resultatet.

- Det var en sikker sejr, og vi førte hele vejen igennem. Det var en god sejr for os, siger cheftræner Olivera Kecman.

Med sejren er der nu garanti for, at SønderjyskE som minimum bliver nummer to i kvindernes 1. division.

- Der er kun to kampe tilbage i grundspillet, så andenpladsen er nu sikker, siger Olivera Kecman.