SønderjyskE's damer tog første skridt: Slog Ajax på hjemmebane i kamp om oprykning

Presset er nu på Ajax København efter det lykkedes for SønderjyskE's damer at vinde den første oprykningskamp med 23-21. Træner og Sporschef Olivera Kecman kalder kampen for én af holdets bedste præstationer.

Aabenraa: De troede på deres chance, og de gik efter den, og lørdag eftermiddag tog SønderjyskE's kvinder det første skridt mod at rykke op i ligaen, da de på udebane besejrede Ajax København med 23-21 i den første oprykningskamp. Træner og sportschef Olivera Kecman har også kun rosende ord til overs for spillernes præstation. - Det var én af de bedste præstationer for holdet. Det var uden tvivl forsvaret, som gav os sejren i dag, for det var fremragende, sagde hun kort efter kampen. Olivera Kecman havde som forberedelse til den vigtige kamp gjort meget ud af at fortælle spillerne, at de ikke havde noget at tabe, så de skulle bare slappe af på banen og spille frit. - Ajax vil meget gerne beholde deres plads i ligaen, og vi har accepteret at spille et år mere i 1. division, så vi havde ikke noget at tabe. Det var måske det mentale, der gjorde forskellen, for vi kunne spille frit, for vi ved, hvad der venter os - også i 1. division. Det gør Ajax ikke, siger Olivera Kecman.

Onsdagens kamp Den anden oprykningskamp til ligaen spiller SønderjyskE mod Ajax i hal 3 i Arena Aabenraa på onsdag den 25. april klokken 19.En evt. tredje kamp bliver spillet i Bavnehøj Arena på lørdag den 28. april klokken 19.