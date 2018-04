SønderjyskE vil skubbe skæbnekamp: Modstander siger nej

Aabenraa: SønderjyskE's kvalifikationskamp til Ligaen mod Ajax København den 25. april bliver ikke afviklet, som sønderjyderne gerne ville det.

Det er en kendsgerning, efter at forberedelserne til udsolgt koncert med sangeren Jacob Dinesen har skubbet håndboldkvinderne ud af den store hal i Arena Aabenraa. I stedet er kampen flyttet til den gamle Hal 3.

Det ærgrer i den grad cheftræner og sportschef Olivera Kecman

- Vi har prøvet at flytte datoen, men det ville Ajax ikke være med til. Vi ville ellers gerne spille i vores hal, for det er der, hele vores setup er. Nu er vi tvunget til at spille i den gamle hal, og det er lidt problematisk i forhold til vores sponsorer og hele afviklingen, siger hun.

Eksempelvis er det ikke muligt at opstille LED-bandereklamer og skilte i den gamle hal, forklarer hun.

- Vi har derfor foreslået at flytte kampen til tirsdag, så vi kunne få hele pakken. Men Ajax var ikke samarbejdsvillig, siger Olivera Kecman.

For Ajax København handler afvisningen udelukkende om logistik, forklarer sportschef Mathias Berg.

- Vores assisterende træner er travl skoleleder i det daglige, og han har sat onsdagen (den 25. april, red) af. Ellers skulle vi tage til Aabenraa og spille uden ham, og det er vi selvfølgelig ikke så interesseret i. Han er en vigtig del af holdet. Derfor kunne vi ikke gå med til det, siger han.

På trods af afvisningen er Olivera Kecman fortrøstningsfuld. Hun tror ikke, det vil have nogen sportslig betydning, at kampen spilles i en mindre hal med plads til færre tilskuere til at lægge pres på københavnerne.

- Jeg er nostalgiker. Vi har prøvet at rykke op fire gange i den gamle hal, så måske det er det, der skal til igen, siger hun.