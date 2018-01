SønderjyskE-træner stiller krav til sine målmænd: Vis mod

Også selv om Olivera Kecman ved, at det selvfølgelig kan koste et par nemme boldtab undervejs, fordi udkastene fra Rompen og Renötudottir nok ikke i alle tilfælde rammer en medspiller og måske i stedet havner blandt tilskuerne.

Heldigvis har forsvaret stået stærkt, og derfor endte det alligevel med SønderjyskE-sejre. Den lave scoringsfrekvens er dog et problem, for det er nu, at turneringen spidser til, og de hold, der dummer sig mindst mod de mindre gode hold, rykker op, lyder analysen fra SønderjyskE-træneren.

Pres på spillerne

For Olivera Kecman er der også et andet stort spørgsmål inden lørdagens opgør mod Ringsted: Er hendes spillere mentalt klar til at modstå det pres, der vil være på dem i hver eneste kamp fra nu og frem til sæsonafslutningen?

- Nu har vi overstået de såkaldt svære kampe, men vi har ikke prøvet før at være under pres uge efter uge. Det er en proces, spillerne skal lære at håndtere, og vi ved, at vi kan få det svært mod alle hold. Der er ingen nemme kampe for os, siger SønderjyskE-træneren.

SønderjyskE's kamp mod Ringsted spilles i Arena Aabenraa lørdag kl. 15.30.