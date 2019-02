SønderjyskE-træner: Vi spillede forfærdeligt, men vandt

Træner Olivera Kecman var alt andet end tilfreds med spillet, men SønderjyskE-pigerne vandt igen. Med et enkelt mål for fjerde gang i denne sæson.

Fredericia: "Forfærdelig kamp".

Så kontant var Olivera Kecman, da hun skulle gøre status efter torsdagens sejr på 29-28 i Fredericia i håndboldkvindernes 1. division. Ganske vist blev det noget bedre efter pausen, men forsvarsmæssigt var SønderjyskE skidt kørende igennem det meste af opgøret, og kun gode individuelle præstationer af ikke mindst anfører Celina Hansen og keeper Dragana Petskova samt til dels Leonora Demaj i 1. halvleg reddede SønderjyskE fra den store skuffelse.

Celina Hansen blev sit holds suveræne topscorer med ti fuldtræffere, og hun viste særligt i mand mand-duellerne stor styrke.

På trods af at frustrationerne over den manglende kvalitet i selve spillet sad dybt i hende i minutterne, efter at de to point var trukket i land, var Olivera Kecman alligevel svært tilfreds.

- Jeg er ufatteligt glad for sejren, kom det lettet fra SønderjyskE-træneren.