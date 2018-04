SønderjyskE-træner: - Undskyld

SønderjyskE-træner Olivera Kecman forsøgte sig med et hav af opstillinger og kombinationer i udekampen mod Roskilde, men lige lidt hjalp det: Spillerne havde simpelt hen ikke hovedet med. Arkivfoto: Ole Nielsen

SønderjyskE's håndboldkvinder havde stadig andenpladsen at spille for, men det var ikke til at se i nederlaget på syv mål til Roskilde.

Aabenraa: Teoretisk havde SønderjyskE's håndboldkvinder i 1. division stadig chancen for at rykke direkte op i ligaen. Det var én grund. De havde revanche til gode. Den var en anden. Og cheftræner Olivera Kecman kunne remse en håndfuld flere op. Men det hjalp ingen ting. Lørdagens udekamp mod Roskilde endte med en ydmygelse af sønderjyderne. 26-19 lød sejren til hjemmeholdet, der sad på kampen fra først til sidst. - Undskyld. Jeg vil gerne begynde med at sige undskyld til de mange SønderjyskE-fans, der er kørt herover. Jeg troede, vi havde nået bunden, da vi tabte hjemme til Gudme, men det her var meget, meget værre, lød det fra en skuffet træner, der tog telefonen med et stort suk. Hun kunne godt forklare, hvordan det kunne gå så galt. Det gør det, når man laver omkring 20 tekniske fejl, ikke dækker op i første halvleg, og når scoringsprocenten - uanset opstillingen - er uacceptabel lav.

Kampen i tal Roskilde Håndbold - SønderjyskE 26-19 (15-11)



Topscorere Roskilde: Louisa Mittet 8, Olivia Black 5, Line Werngreen Nielsen.



SønderjyskE: Rikke Hoffbeck 4, Leonora Demaj 3, Emma Kiellberg 3, Nina Bech 2, Emily Baunsgaard 2, Caroline Rasmussen 2, Pernille Johannsen 1, Celina Hansen 1 og Ricka Gindrup 1.



Udvisninger: Roskilde 1, SønderjyskE 2.



Tilskuere: 150.

Hvorfor det gik så galt, havde Olivera Kecman sværere ved at give svaret på. - Jeg kan simpelt hen ikke forstå det. Vi har hele ugen talt om, hvor vigtigt det var at vinde og bygge videre på det, vi var i gang med efter den gode kamp mod AGF i påsken, sagde cheftræneren, der som spiller altid gik på banen med viljen til at vinde - uanset kampens betydning. - Sådan har jeg det stadig. Jeg vil bare vinde - og sådan skal spillerne også have det. Men det har de altså åbenbart ikke, konstaterede hun og kom med det nærmeste, hun kunne komme en forklaring på den pauvre indsats: - Måske har de følt sig lidt for trygge, fordi vi var sikre på tredjepladsen. Men det er så måske også derfor, det ikke er os, der bliver nummer et eller to.