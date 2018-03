SønderjyskE storsejrede efter pointkrise

- Der er ingen tvivl om, at hun spillede en rigtig flot kamp, og jeg tror faktisk slet ikke, hun brændte et skud. Hun var vores bedste spiller, lød de rosende ord fra Olivera Kecman.

- Vi opbyggede et forspring på otte mål, men så gik det som så ofte før mod bundholdene: Vi faldt i niveau. I stedet for at øge forspringet gav vi dem lov til at komme til nemme afslutninger, forklarede Olivera Kecman.

- Det var nødvendigt med den sejr. Vi vidste godt, at vi skulle forsøge at gøre noget anderledes efter den svære periode, vi har haft, sagde cheftræner Olivera Kecman efter kampen.

Aabenraa: Der er langt hjem fra Rødovre Stadionhal en søndag aften, men turen føles lidt kortere, når man har to point med i bagagen, og det havde SønderjyskE's damer i håndboldens 1. division efter en sejr på 23-32 over Rødovre HK.

Spillere får påskefri

Der var naturligvis glæde i omklædningsrummet efter kampen, men den var ikke ubetinget hos cheftræneren.

- Jeg sagde, at jeg ikke var helt tilfreds med vores forsvarsspil, specielt i slutningen af første halvleg, hvor vi ikke var disciplinerede nok. Det er lidt vores problem, når vi spiller mod hold, hvor vores angreb fungerer relativt fint, at det er sjovere at løbe frem og score mål end at dække op, mente Olivera Kecman, som pegede på, at øget stabilitet i forsvaret bliver et vigtigt fokusområde.

- Til gengæld var der mange spillere, som kom godt ud af kampen angrebsmæssigt, og det vil vi tage med.

Nu venter der SønderjyskE-spillerne en turneringspause, indtil AGF er modstanderen i Arena Aabenraa påskelørdag.

- Vi vil udvikle endnu mere på den fysiske træning, og så har vi nogle overbelastningsskader, som vi skal have set på. Pigerne får også en friweekend, hvor de kan samle energi sammen med familien, inden der er fuld fokus på AGF-kampen, lød det fra Olivera Kecman.