SønderjyskE-spiller tvunget til at udnytte klausul før afgørelse

Emma Kiellberg regner med, at hun skal i gang med at læse en kandidat i statskundskab. Men hun har brug for lige at holde mulighederne åbne i forhold til, hvad livet videre skal bringe, så derfor har hun udnyttet sin klausul i SønderjyskE-kontrakten. Også selv om det betyder, at hun risikerer at gå glip af at spille i ligaen næste sæson. Arkivfoto: Karin Riggelsen/Der Nordschleswiger

Emma Kiellberg har siden 2015 været en af SønderjyskE's bærende spillere. Hun står nu uden kontrakt, fordi deadline var 1. marts, hvis klausul skulle udnyttes.

Aabenraa: Ligaen eller 1. division? Det er stadig spørgsmålet for SønderjyskE's håndboldkvinder. Først om en uge går oprykningsspillet i gang, og det bliver ikke før i begyndelsen af maj, sønderjyderne ved, hvad vej pilen peger. Alligevel har de spillere, der har haft en klausul om, at de kan ophæve deres kontrakt, allerede 1. marts skullet melde tilbage til sportschef og cheftræner Olivera Kecman, hvorvidt de ville udnytte klausulen eller ej. - Sådan har det været nødt til at være. Jeg kan jo ikke vente til maj med at begynde at finde nye spillere, forklarer Kecman kravet. Det er den mulighed for at komme ud af kontrakten, den hollandske målmand Claudia Rompen har benyttet sig af, og sportschefen oplyser, at to af de øvrige spillere også har meddelt, at de ønskede at blive løst fra næste sæsons aftale.

Lørdagens kamp SønderjyskE spiller klokken 13.30 lørdag på udebane mod DHG Odense. I lang tid så det ud til, at det var de to hold, der skulle mødes i duellen om at komme videre i oprykningsspillet, men fynboerne har tabt de seneste fem kampe og er dermed blevet overhalet på tredjepladsen af Bjerringbro FH.

SønderjyskE spiller den første kamp i oprykningsspillet hjemme lørdag den 13. april.

En chance at tage - Det er Emma Kiellberg og Leonora Demaj. Leonora har dog valgt alligevel at blive, så dér har vi skrevet en ny kontrakt, forklarer Olivera Kecman, der ikke kan love, Emma Kiellberg får samme mulighed, hvis hun fortryder. - Nej, jeg har fire bagspillere nu, og jeg holder en plads åben, til jeg ved, om det bliver ligaen eller 1. division, lyder det fra træneren, der ikke kan lade være med at synes, det er en smule at spille hazard at ophæve aftalen, når man ikke har en ny klub. Det er Emma Kiellberg helt enig i. - Det er en chance at tage. Det ved jeg godt, men jeg bliver færdig som bachelor i statskundskab her til sommer, så jeg har brug for at kaste bolden op i luften både i forhold til håndbold og mit studie, forklarer den 24-årige bagspiller og forsvarskrumtap den svære beslutning.

Næsten på hjemmebane - Det er da en megatræls situation at stå i, fordi sæsonen langt fra er færdig, men sådan er det jo. Jeg kan godt forstå, at man ikke både kan have en klausul og så selv bestemme, hvornår man vil udnytte den, siger hun. Med til beslutningen tæller, at hun har ligget og pendlet mellem Aabenraa, hvor hun har boet og spillet håndbold, og Odense, hvor hun har læst, og hvor hun oprindeligt kommer fra. Emma Kiellberg spiller derfor næsten på hjemmebane, når SønderjyskE lørdag i Dalumhallerne møder DHG Odense i den sidste turneringskamp, inden oprykningsspillet går i gang. Hun spillede nemlig i DHG, hvor hun var topscorer, inden hun skiftede til SønderjyskE.