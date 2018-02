SønderjyskE smed andenpladsen i topkamp

Skanderborg: SønderjyskE's fans kommer til at sidde ude på kanten af stolene resten af sæsonen. Søndag forpassede de sønderjyske håndboldkvinder nemlig chancen for at slå et hul på fire point ned til forfølgerne fra Skanderborg, og nu er rollerne byttet om. Skanderborg har sat sig på den andenplads, der giver direkte oprykning til ligaen, mens Aabenraa-pigerne er forfølgerne.

Hjemmeholdet i Fælledhallen i Skanderborg vandt 25-23 efter at have været foran 11-9 ved pausen, men selv om Skanderborg i store dele af kampen sad på føringen, så havde gæsterne et par muligheder undervejs for at have kunnet trække sig sejrrigt ud af opgøret.

- Vi spiller syv mod seks på et tidspunkt, hvor Claudia Rompen kunne have fået os foran med to mål på et skud fra eget mål. Men hun rammer ved siden af, og vi misser efterfølgende også et hurtigt opgiverkast, forklarede cheftræner Olivera Kecman, der dog også bare måtte tage hatten af for Skanderborg.