SønderjyskE sled sig til et point

Aabenraa: - Første kamp er altid noget helt specielt. Man kan have brilleret nok så flot i træningskampene, men det hele handler om, hvad der sker, når der bliver fløjtet op til turneringsstart.

Sådan lød det fra Kasper Poulsen, der er assistenttræner for SønderjyskEs bedste håndboldkvinder, inden søndagens første turneringskamp mod AGF i Arena Aabenraa, og det fik han ret i.

Den første kamp er noget helt specielt, og det lykkedes kun med hiv og sving for hjemmeholdet at sikre sig uafgjort. 28-28 endte den ikke deciderede velspillede kamp, og det kan hjemmeholdet kun være tilfreds med. Godt nok havde SønderjyskE chancen for at sikre sig sejren i de sidste sekunder, men det havde ikke været fortjent.