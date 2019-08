SønderjyskE skaffer serbisk substitut til stregen

26-årige Ljubica Pavlovic skriver kontrakt med SønderjyskE Damehåndbold, som dermed har løst et problem på stregpositionen.

Aabenraa: Det bliver serbisk styrke, der skal sætte screeninger ind på stregen i SønderjyskE Damehåndbold.

Den 26-årige Ljubica Pavlovic har tilspillet sig en kontrakt i klubben. Dermed har sportschef og træner Olivera Kecman fået den stregspiller, som ellers manglede på holdet, efter at Ricka Gindrup forlod SønderjyskE til fordel på ligaoprykkerne fra Horsens efter forårets afsluttende kampe.

- Ljubica Pavlovic kommer med en god erfaring, og hun udstråler noget ro både på og uden for banen. Hun er hurtig og eksplosiv, og hun er stærk i sine screeninger, siger Olivera Kecman, der også har Camilla Aastrup til stregpositionen.

- Nu har vi to stregspillere, der er begge stærke i forsvarsspillet, og angrebsmæssigt kan de noget forskelligt, så vi råder over en spændende duo, som kommer til at supplere hinanden godt, siger Kecman.

Ljubica Pavlovic har fået en etårig kontrakt med option på yderligere et år.