SønderjyskE ramt af nyt uheld i udebanesejr

Vrå: - Det er godt, vi har friweekend i næste weekend.

Det glædede Olivera Kecman sig over, da SønderjyskE's håndboldkvinder søndag var på vej hjem fra udekampen mod Vendsyssel Håndbold. For nu er også truppens tredje og sidste stregspiller, Camilla Aastrup, skadet. Om det kun er et slag på knæet eller mere alvorligt, afgøres mandag.

Så Emma Kiellberg, der sædvanligvis gør sig i bagspillet, måtte en tur ind og agere stregspiller, for at Olivera Kecman kunne få kabalen til at gå op.

Op gik den så heldigvis. For der var også to point at glæde sig over for de sønderjyske håndboldkvinder, der sluttede stærkt af i Vendsyssel Idrætscenter i Vrå.

Efter en jævnbyrdig start var gæsterne foran 16-12 ved pausen, og midt i anden halvleg stod der 23-17, mens så begyndte hjemmeholdet at hale ind. Det gjorde de så effektivt, at de med fem minutter tilbage udlignede til 24-24. Da kom der liv i de knap 300 tilskuere.