SønderjyskE-profil slap med skrækken før oprykningskamp

Aabenraa: SønderjyskE-træner Olivera Kecman kan ånde lettet op. Da bagspilleren Leonora Demaj, der er en af holdets bærende kræfter, vred om i udekampen mod DHG Odense i lørdags, var det ikke så slemt, at det kom til at kræve mere end et par dages pause.

- Det er heldigvis gået så godt, at hun kan træne med igen torsdag, siger Kecman, der dermed kan stille med fuldt hold, når oprykningsspillet til ligaen går i gang på lørdag.

Her møder SønderjyskE, der sluttede på andenpladsen i 1. division, rækkens nummer tre - Bjerringbro FH. De to hold spiller bedst af tre kampe, og vinderen går videre til den afgørende duel mod det dårligste hold i ligaens slutspil.

Sønderjyderne har hjemmebanefordel på lørdag, og SønderjyskE-organisationen forsøger at sikre holdet den størst mulige opbakning ved at lade der være gratis adgang til kampen, der begynder klokken 15.