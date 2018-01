SønderjyskE-piger begynder 2018 med et topbrag

- Kampen mod Aalborg er vigtig, en sejr vil give noget ro, og vi glæder os til opgøret, men 1. division er alt for tæt, og der er for mange kampe tilbage, til at vi kan kalde kampen afgørende, siger SønderjyskE's træner, Olivera Kecman.

Faktisk indleder Aabenraa-pigerne 2018 med et gevaldigt brag. Modstanderen er nemlig EH Aalborg, og et kig i tabellen afslører hvorfor: Efter at halvdelen af turneringen er afviklet, ligger de to hold klubber side om side i håndboldens 1. division, der i øvrigt er ekstrem tæt.

AABENRAA: Trænere på topniveau har det med at betragte alle kampe som svære. Det er af flere årsager ikke smart at nedgøre modstanderne på forhånd. Alligevel er nogle kampe vigtigere end andre. En af dem er den, som SønderjyskE skal spille lørdag i Dronninglund i Vendsyssel.

Aalborg favorit

Hun er i øvrigt ikke bange for at lægge favoritværdigheden over på EH Aalborg, selv om opgøret spilles i Dronninglund og ikke i Aalborg.

- Aalborg har det bedste hold i rækken, det er holdet med mest kvalitet, hvilket de beviste i den første kamp mod os i Aabenraa. Her førte vi stort undervejs, men vandt kun med to. Aalborg har to dygtige på venstre back, og i Kristina Bille har de en gammel landsholdsspiller, der kan score, når det passer hende, lyder analysen fra Olivera Kecman.

Hun håber, at SønderjyskE kan komme fra Vendsyssel med point, for det vil betyde, at SønderjyskE er bedst indbyrdes, hvilket vil være afgørende for placeringen, hvis de to hold står med det samme antal point, når sæsonen er forbi.

SønderjyskE mangler stadig en skadet Yasmin Sieljacks. Til gengæld ventes både keeper Claudia Rompen og fløjen Nina Bech klar, selv om de begge har været sygdomsramt i denne uge.

Opgøret fløjtes i gang lørdag kl. 15.00.