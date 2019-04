Olivera Kecman er ked af, at Claudia Rompen forlader SønderjyskE, men cheftræneren accepterer, at den hollandske målmand føler sig klar til nye udfordringer. Arkivfoto: Claus Thorsted

Den hollandske målmand Claudia Rompen har udnyttet klausul og ophævet kontrakt med SønderjyskE. Fløjspiller har skrevet ny, toårig kontrakt.

Aabenraa: SønderjyskE-træner Olivera Kecman skal på jagt efter en ny målmand. Holdets hollandske målmand gennem de seneste to sæsoner, Claudia Rompen, har nemlig meddelt, at hun har ønsket at benytte sig af den klausul, der gav hende mulighed for at komme ud af kontrakten. - Jeg har fra første øjeblik følt mig hjemme i Sønderjylland, men jeg føler, jeg nu er klar til nye udfordringer i nye omgivelser, så jeg kan komme tættere på min drøm, forklarer den 22-årige målmand, der ikke har lagt skjul på, at ambitionen er en plads på det hollandske landshold. Claudia Rompen kan endnu ikke afsløre, hvor hun skal spille i næste sæson, men hun bekræfter, at hendes kæreste er rejst til Aarhus for at arbejde, og at de planlægger at flytte sammen. - Men hvor det bliver, ved vi ikke endnu, siger hun.

Klar til oprykningsspil Selv om SønderjyskE mangler én kamp, så er holdet klar til kvalifikationsspillet til ligaen.

Den første hurdle hedder 1. divisionskollegerne fra Bjerringbro FH i bedst af tre kampe.

Vinderen her møder det dårligst placerede hold i ligaens nedrykningsspil - ligeledes i bedst af tre kampe.

Tæt på ny aftale Olivera Kecman ærgrer sig over, at Rompen nu rejser, for hun synes ikke, den hollandske målmand var færdig med at udvikle sig i SønderjyskE. - Hun har haft to fantastiske år her, men det er fair nok, at hun nu vil videre, siger SønderjyskE-træneren, der dog ikke på nogen måde er i panik i forhold til at skulle finde en afløser. Hun er nemlig langt i forhandlingerne med truppens anden målmand, makedonske Dragana Petkovska, der kom til Aabenraa fra Silkeborg-Voel KFUM før denne sæson. - Hun vil meget gerne forlænge, så det giver mig ro på, siger Kecman, der vil lade den anden plads stå åben, indtil hun ved, om det hedder ligaen eller 1. division efter sommerferien.

Fløj fortsætter Mens det altså blev et minus ud for Rompen, så kan der sættes et plus ud for Rikke Hoffbeck. Den 21-årige venstre fløj, der debuterede i lyseblåt tilbage i 2015, har netop underskrevet en ny, toårig kontrakt. Det glæder naturligvis Kecman, der indtil videre har kunnet se "Junior", som Hoffbeck kaldes internt, score 73 gange i denne sæson. Hun fremhæver desuden hendes hurtighed og fysiske styrke. - Hun er en af vores egne talenter, der med årene er vokset med opgaven, og så er hun meget professionel. Jeg ser frem til, at hun fortsætter den gode udvikling og håber selvfølgelig, at hun får drømmen om at spille liga opfyldt med os, siger SønderjyskE-træneren.