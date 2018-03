Kvinderne fra SønderjyskE viste god moral og reddede en vigtig uafgjort hjem, da de lørdag tog imod Fredericia i Arena Aabenraa. Efter at have været bagud næsten hele kampen krævede det en listig scoring på frikast i allersidste sekund.

Aabenraa: Det så længe ud til, at SønderjyskE's kvinder var nede i sækken, da de lørdag mødte Fredericia i Arena Aabenraa.

Første halvleg var en decideret katastrofe for de blåblusede sønderjyder, og mens skarpheden i den grad manglede foran mål, gjaldt det samme ikke for de rødklædte på den anden halvdel af banen. SønderjyskE's passive forsvarsspil blev straffet gang på gang, og da det så allerværst ud, var Fredericia foran med seks mål.

Heldigvis var det et forvandlet SønderjyskE, som kom på banen til anden halvleg. Med lidt under 20 minutter igen havde de sønderjyske kvinder reduceret Fredericias forspring til kun to mål, og her stod kampen længe og bølgede frem og tilbage. Vigtige scoringer i kampens sidste ti minutter fra Emily Baunsgaard og kampens spiller, Caroline Amalie Rasmussen, holdt liv i håbet, og med kun to minutter igen kunne sidstnævnte bringe SønderjyskE foran for første gang i kampen, 28 - 27.

Desværre lykkedes det ikke at lukke kampen trods nogle gode muligheder, og i stedet fortsatte Fredericia sit konsekvente angrebsspil og bragte sig foran 28 - 29. Sådan stod den frem til allersidste sekund, hvor SønderjyskE reddede sig et frikast. Den mulighed udnyttede Leonora Demaj til slutresultatet 29 - 29 ved at liste bolden udenom den høje mur og ind bag Fredericias målmand, som gik forkert af skuddet.