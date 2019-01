SønderjyskE løber med sejren i intens topkamp

DHG kom imidlertid bedst fra start i anden halvleg, og allerede efter små fire minutter havde fynboerne udlignet den sønderjyske føring. Herefter bølgede kampen lidt frem og tilbage, stadig med et mindre sønderjysk overtag, men det hele kunne være vendt, da SønderjyskEs Caroline Rasmussen - i øvrigt til store protester fra både trænerbænk og tilskuerrækker - fik en to minutters udvisning. De lyseblå formåede dog alligevel at holde afstand.

Cheftræner Olivera Kecman havde på forhånd meldt ud, at de lyseblå var, hvor de skulle være fysisk, men at hun kunne være mere tvivl om spilformen.

En fornøjelse

Det var derfor også ganske symptomatisk for kampen, at det var de to, der sammen holdt DHG fra at komme ind i kampen med tre minutter igen, da Fatos Kucukyildiz først lavede et glimrende tilbageløb og i første omgang forhindrede en fynsk scoring. I anden omgang greb Petkovska et skudforsøg fra DHG, og efterfølgende kunne Celina Hansen så score til 24-21 i den anden ende.

Så gjorde det ikke så meget, at SønderjyskE måtte spille det sidste af kampen i undertal, da Ricka Gindrup blev vist ud i to minutter. Da dommeren fløjtede kampen af, stod der 24-22 til hjemmeholdet.

Før kampen havde Olivera Kecman peget på forsvaret som nøglen til sejr mod den dygtige fynske offensiv. Efter kampen var hun overordentligt tilfreds med det, hun havde set på banen.

- Det er noget, vi arbejder meget med, og det var en fornøjelse at se dem. Nu er jeg jo ikke alt for glad for at rose dem, men de gjorde det virkelig godt, lød det fra den glade cheftræner.

Fatos Kucukyildiz var også glad for sin præstation.

- Jeg er efterhånden, hvor jeg skal være fysisk og er ved at ramme det niveau, jeg havde i Sverige. I dag gav jeg den så måske lidt ekstra, sagde topscoreren.

Sejren gør, at SønderjyskE rykker op på andenpladsen i 1. division.