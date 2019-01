SønderjyskE-kvinder spillede med musklerne

Aabenraa: To timer. Længere fik DHG Odense ikke lov til at ligge og varme sig på andenpladsen i kvindernes 1. division i håndbold. Nu står der igen SønderjyskE på den plads.

Det sikrede en sejr på overbevisende 30-15 lørdag på hjemmebane over midterholdet Vendsyssel Håndbold. En sejr, der ikke på noget tidspunkt var tvivl om nok skulle komme i hus.

Skal man have en chance for at begå sig i ligaen, som sønderjyderne drømmer om, så skal man have fysikken i orden, og dér er Kecmans tropper ved at være godt med. Hjemmeholdet kom med de ekstra kræfter, der gjorde, at de i angrebet forholdsvis nemt kunne rive sig igennem vendelboernes forsvar. Og når gæsterne så stillede sig længere tilbage for at forsøge at forhindre det, ja, så steg SønderjyskE-skytterne bare til vejrs og bragede bolden i mål.