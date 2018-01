SønderjyskE kan spille sig i front igen

- Da vi vandt over dem på hjemmebane i efteråret, var det på vores kontraløb. Det kræver, at vi står godt i forsvaret, så vi kan komme af sted, siger Olivera Kecman.

Nederlag skal begrænses

Mod Horsens betyder det, at en stor, stærk stregspiller skal stækkes, og lige præcis det har SønderjyskE-kvinderne haft deres udfordringer med. Senest i lørdagens hjemmekamp mod Hadsten.

- Vi har næsten i hver eneste kamp problemer med at holde stregen. Det skal vi være bedre til at håndtere, lyder kravet til spillerne, der dog kan spille måske ikke helt uden nerver, men så i hvert fald med bevistheden om, at det ikke er en altafgørende kamp.

- Nej, der er stadig så mange kampe tilbage, at den ikke er afgørende. Men selvfølgelig vil en sejr gøre os mere tryg i forhold til at slutte i top tre, siger Olivera Kecman, der i tilfælde af, at kampen skulle tippe til Horsens' side, vil gøre alt, hvad hun kan for, at nederlaget bliver på højst fire mål.

Det betyder nemlig, at sønderjyderne er bedst indbyrdes, hvilket har afgørende betydning, hvis de to hold skulle ende med det samme antal point.

- Men vi går selvfølgelig efter at vinde. Det gør vi altid, skynder hun sig at tilføje.