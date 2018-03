SønderjyskE holder på profil

Leonora Demaj var ikke i tvivl om, at det var det rigtige for hende at forlænge aftalen med SønderjyskE med yderligere to sæsoner. Foto: Ole Nielsen

Leonora Demaj har netop forlænget sin kontrakt med SønderjyskE med yderligere to år. Hun var ikke i tvivl om, at hun gerne ville blive.

Aabenraa: Hun var ét point værd, da hun i lørdagens kamp mod Fredericia scorede direkte på tremeterkast, efter tiden var udløbet. Men det er nu ikke derfor, SønderjyskE-træner Olivera Kecman er glad for, at Leonora Demaj netop har forlænget sin aftale med den sønderjyske klub frem til sommeren 2020. - Nej, det handler ikke kun om mål. Der er så meget potentiale i Leonora, og hun har de rigtige værdier i forhold til det, vi søger i SønderjyskE, forklarer Olivera Kecman, der med Demajs underskrift så småt er begyndt at lægge bunden til næste sæsons trup. Indtil videre har hun papir på venstrehåndsskytten Caroline Rasmussen, stregspiller og forsvarskrumtap Helena Løjborg og fløjspilleren Rikke Hoffbeck Petersen. - Og jeg håber på at kunne løfte sløret for et par forlængelser mere snart, fortæller hun, men er samtidig helt på det rene med, at den endelige trup først vil falde på plads sent. Sådan er det bare, når det stadig er uvist, om det hedder liga eller 1. division efter sommerferien.

22 kampe og 70 mål Leonora Demaj kom midt i sidste sæson til SønderjyskE og fik kort efter debut på Kosovos landshold - hun har dobbelt statsborgerskab.Hun har tidligere spillet for Nakskov Håndboldklub, Sydhavspigerne og Nykøbing Falster Håndboldklub.



I denne sæson har Leonora Demaj spillet alle 22 kampe i 1. division og lavet 70 mål. Kun Helena Løjborg og Emma Kiellberg har med henholdsvis 86 og 77 mål scoret flere for SønderjyskE.

Et kæmpe ansvar For Leonora Demaj har det imidlertid ikke haft nogen betydning. Som en af de bærende spillere på SønderjyskE-holdet i denne sæson, har der været bud efter hende fra andre klubber, men hun har ikke været i tvivl om, hvorvidt hun skulle blive eller ej. - Det betyder rigtigt meget for mig, at jeg har fået masser af spilletid og et kæmpe ansvar. Samtidig har jeg det godt med min træner, mine holdkammerater og alle de andre, der er omkring klubben, så det hele klinger bare her, forklarer den 20-årige bagspiller, der kom til SønderjyskE i november 2016 fra Nykøbing Falster Håndbold, hvor hun trods det store talent primært varmede bænken på ligaholdet.