SønderjyskE henter svensk fløjspiller

Aabenraa: SønderjyskE Damehåndbold bliver til den kommende sæson forstærket af svenske Sandra Wrede.

I en pressemeddelelse fortæller klubben, at den har skrevet en toårig aftale med den 26-årige højrefløj, og sportschef Olivera Kecman kan nu sætte det sidste flueben ud for fløjpositionerne.

- Jeg er glad for, at vi har fundet en stærk kandidat til den position, så vi nu har et stærkt makkerpar i Nina Bech og Sandra Wrede, der skal kæmpe om spilletiden på højre fløj. Sandra Wrede er en teknisk stærk spiller, der har mange afslutningsvarianter, og hun er meget træfsikker. Jeg er rigtig glad for, at vi nu er rigtig godt besat på begge fløje, hvor vi har forskellige muligheder fra begge sider, siger Olivera Kecman.

Sandra Wrede har tidligere spillet i den bedste række i Sverige og Norge og har desuden spillet på ungdomslandshold i Sverige.

Spillerjagten er dog ikke slut for Olivera Kecman. Hun mangler stadig at kunne præsentere en ny bagspiller, målmand og stregspiller, ligesom der skal findes en afløser for assistenttræner Kasper Poulsen.