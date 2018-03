SønderjyskE fik dobbeltgevinst af pokalkamp

Aabenraa: En pokalkamp på udebane mod Lemvig fra landets fjerdebedste række en tirsdag aften vil sjældent være en godbid, men for SønderjyskE's håndbolddamer var kampen en kærkommen chance for at tanke selvtillid.

Efter to nederlag på stribe til Skanderborg Håndbold og Gudme HK i 1. division, faldt 33-11-sejren over Lemvig derfor på et særdeles tørt sted. Forsvarsspillet fungerede, bagspillerne fik scoret fra distancen og fløjspillerne glimrede i kontraspillet.

- Det var godt for selvtilliden, og der var faktisk mange positive ting i kampen. Alle spillere fik også scoret, fortæller cheftræner Olivera Kecman.

Den pointmæssige stilstand og det sandsynlige farvel til én af de to direkte oprykningspladser er kun udfordringer af mental karakter, mener hun.

- Det er udelukkende psyken, der er udfordret. Det er jo ikke, fordi pigerne pludselig har glemt, hvordan man spiller håndbold, fastslår Olivera Kecman.