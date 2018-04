SønderjyskE får overbevisende optakt til skæbnekampe

Aabenraa: Der var aldrig tvivl om udfaldet, da SønderjyskEs damer vandt med 41 - 19 over Vendsyssel lørdag eftermiddag.

Det var da også en tilfreds cheftræner, Olivera Kecman, som kunne samle op umiddelbart efter kampen.

- For mig var det vigtigt at arbejde med nogle ting i forhold til de kommende Ajax-kampe, specielt forsvarsspillet, som vi lykkes med at løfte. Endnu vigtigere var det, at vi kunne holde fokus og koncentration hele kampen igennem. Vi har før spillet en rigtig god første halvleg for så at komme i problemer i anden. Så det var en god forberedelse til de kommende kampe, siger Olivera Kecman.

Allerede inden kampen stod det klart, at SønderjyskE ville ende på tredjepladsen i 1. division uanset resultatet i lørdagens kamp. Det udløser en række opgør mod Ajax København, hvor der spilles bedst af tre om en ligabillet. Cheftræneren mener, at de sønderjyske kvinder kan spille uden pres.

- Vi har mere eller mindre accepteret, at vi spiller første division til næste år, og så må vi gå efter førstepladsen der. For os er det en gratis chance, vi kan udnytte, men det er ingen katastrofe, hvis vi ikke gør det. Det er ikke uden grund, at Ajax er et ligahold, men jeg vil bare gøre alt for, at vi spiller mest optimalt og giver alt, hvad vi kan. Så må vi se, om det rækker, siger hun.

Sidst i kampen mod Vendsyssel måtte Emily Baunsgaard bæres fra banen. Olivera Kecman ved ikke, hvad status er.

- Hun har vredet om på foden, så nu afventer vi de næste par dage for at se, hvordan det ser ud, siger hun.

SønderjyskE møder Ajax i den første kamp lørdag den 21. april klokken 15.