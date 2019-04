SønderjyskE-direktør tror fuldt og fast på cheftræner

Klaus Rasmussen, direktør for SønderjyskE, mener, at både Olivera Kecman og spillerne har gjort, hvad de kunne, selv om de afgørende oprykningskampe glippede.

Aabenraa: - Midt i skuffelsen er man altid i følelsernes vold. Derfor er det vigtigt at komme op i helikopteren og få hjulpet hinanden, for det er det bedste i det lange løb.

Derfor har direktøren for SønderjyskE, Klaus Rasmussen, heller ikke et sekund været i tvivl om, at Olivera Kecman trods skuffelsen mod Bjerringbro fortsat er den rette til at stå i spidsen for klubbens projekt damehåndbold.

- Det er klart, det var en runde for tidligt i forhold til vores forventninger og ambitioner, men vi skal også huske at være realistiske, siger Klaus Rasmussen med tanke på, at truppen i efteråret var hårdt ramt af skader:

- Det har jo betydet, at man har halset efter Horsens hele foråret. Og her kom pigerne jo flot tilbage efter en svær periode. Det skal vi tage med videre.