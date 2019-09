SønderjyskE-cheftræner: Tempo vil afgøre kampen

Og nu venter endnu en kamp mod et af de hold, der ligesom SønderjyskE forventes at blande sig i topstriden: DHG Odense gæster Arena Aabenraa.

Aabenraa: Den gode nyhed er, at SønderjyskE Damehåndbold har vundet alle sine hidtidige kampe i 1. division. Den dårlige nyhed er, at der stadig resterer 20 spillerunder.

Fløjspiller gør comeback

SønderjyskE viste gode takter i forsvaret i den seneste kamp mod Bjerringbro FH, der kun formåede at score 22 mål, og det skal gerne fortsætte.

- Vi har uden tvivl fokus på forsvaret, hvor vi gerne vil stå meget kompakt og stabilt i vores 6:0-forsvar, så vi kan komme til at løbe med dem, siger cheftræneren, der mener, at netop tempoet kan blive afgørende for kampens udfald.

- Vi vil gerne bestemme, hvilket tempo kampen skal udvikle sig i. Det kræver, at vi står rigtig godt i forsvaret, siger Olivera Kecman.

Det bliver nemlig duellen, mener hun. Et stærkt, fynsk angrebskollektiv mod et forhåbentligt bomstærkt forsvar og derfor mulighed for at løbe kontra.

Sidste sæsons topscorer, Celina Hansen, fik comeback for SønderjyskE i Bjerringbro, og lørdag er Rikke Hoffbeck med igen efter hun brækkede hånden. Dermed er det kun Nina Bech, der mangler, og hun er ude med en skade på ubestemt tid.

- Det vil forhåbentlig betyde, at vi har energi til at lægge pres på hele kampen, fastslår Olivera Kecman.