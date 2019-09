SønderjyskE brændte sig til nederlag

AABENRAA:

Håndbold 1. division damer SønderjyskE - DHG Odense 22-24 (12-12).

Efter sæsonens to første kampe var SønderjyskE's træner Olivera Kecman efter eget udsagn helt oppe at flyve, men det ændrede sig dramatisk, da sønderjyderne lørdag fik besøg af fynboerne fra DHG Odense i Arena Aabenraa.

- Jeg vil ikke engang sige, at vi er landet på jorden. Vi er faktisk hele nede under jorden, lød det efter lørdagens nederlag på 22-24.

- Vi har simpelt hen ikke formået at udnytte vores fordele og holde hovedet koldt. Jeg har ikke genset kampen endnu, men min fornemmelse er, at vi brændte alt for mange chancer, og blev frustrerede over det, og så brændte vi endnu mere, konstaterer Olivera Kecman.