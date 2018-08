Sønderjysk ur-firma løb med fornem hæder

Årets Nordiske Brand

På diplomet, der fulgte med, kan man læse, at "prisen gives til et nordisk ur- og smykkebrand, der viser et godt håndværk, en kontinuerlig kvalitet, et tydeligt design-dna og et genkendeligt univers, og som udviser en bredde i kollektionen. Brandet skal desuden være repræsenteret i de nordiske lande". I nomineringen forud lød det: "Bering nomineres for deres flotte minimalistiske stil, rene linjer og hårdførhed i form af lækkert safirglas. Det, at Bering konsekvent nu har safirglas på alle deres modeller, er et stort salgsargument, som kunderne og forhandlere sætter stor pris på. Der kommer flotte billeder i en lind strøm til Facebook og Instagram, hvilket de yngre kunder er særligt glade for. Berings varer rammer i det hele taget både unge og gamle, og som en lille, men vigtig ting har Bering tænkt ud af boksen med hensyn til gaveindpakningen. Det viser, at Bering tænker 360 grader."



De to øvrige nominerede var Ro Copenhagen og Kleopatra fra Schrouples.