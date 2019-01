Padborg: Træproducenten Frøslev Træ/AS vil fremadrettet sigte endnu mere mod markedet for projektsalg, og derfor har virksomheden nu ansat to nye konsulenter. 1. januar startede Bo Toftager som projektkonsulent med ansvar for Nordsjælland og København, mens Dennis Mortensen er blevet ansat som projektkonsulent i Jylland.

- Branchen har mere end nogensinde før fokus på træ som byggemateriale. Det inkluderer også projektmarkedet, hvor vi oplever, at flere og flere omfattende projekter opføres med træ. Derfor har vi besluttet at styrke vores forretning med to nye projektkonsulenter, siger Morten Bak, der er salgschef hos Frøslev Træ.

De nye konsulenter har sammenlagt mere end 30 års erfaring inden for byggebranchen. Bo Toftager har de seneste fem år været ansat som projektkonsulent hos producenten Xella, mens Dennis Mortensen gennem mere end ti år har været ansat som ekstern sælger hos Stark.

Begge er vant til at formidle materialeviden til fagfolk. /EXP