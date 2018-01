Sønderjysk tattoo-perle nedgraderes til light-udgave

Aabenraa: Siden 1982 har Brundlund Slot dannet en smuk ramme om Sønderjysk Tattoo, men nu er det slut. I hvert fald har Amtsringriderforeningen besluttet, at det stort anlagte tattoo, som har været unikt efter danske forhold, flyttes væk fra Brundlund Slot og samtidig får et væsentligt mindre budget, fordi tilskueropbakningen har været vigende og udgiften til musikken stigende.

- Der er store udgifter på Bundlund Slot, og derfor har vi valgt at se, hvordan vi kan få en tænkepause og gøre det fremadrettet. Det gør vi i 2018, hvor vi laver et alternativt tattoo, siger Hans Jørgen Jessen, der er formand for Amtsringriderforeningen.

Udviklingen er ganske enkelt gået tattooet imod.

- Nedgangen i entréindtægter sammenholdt med driftsomkostningerne ved at holde tattooet på Brundlund Slot og stigende omkostninger til orkestre, når de skal overnatte. Den tid, hvor orkestrene kunne overnatte gratis på kasernerne er forbi. Der er ikke noget, der er gratis i dag. Det har gjort, at omkostningerne over årene er steget, forklarer Hans Jørgen Jessen om baggrunden for den nye udgave af tattooet.