Sønderjysk stjernekok var prins Henriks madven

Prins Henrik havde en forkærlighed for gastronomi, og den delte han ofte med sin landsmand, den sønderjyske stjernekok Christian Bind, som lærte prinsen at kende, fordi han var med til at lave maden, da prinsesse Alexandra og grev Jefferson blev gift på Gråsten Slot.

Sønderhav: De færreste er i tvivl om, at prins Henrik elskede livets gastronomiske glæder og havde mere forstand på dem end de fleste. Det opdagede den franske stjernekok Christian Bind, der både har haft besøg af prins Henrik, mens han var køkkenchef på gourmetrestauranten Fakkelgaarden, og senere, da han åbnede sin egen Restaurant Bind længere ude ad Fjordvejen ved Flensborg Fjord. - Han var en glad mand, når vi var sammen. En hyggelig og begavet mand, som havde meget forstand på gastronomi, fortæller Christian Bind, der selv er vokset op i franske Alsace. Christian Bind har mødt prins Henrik ved adskillige lejligheder gennem årene. Ikke alene på de restauranter, hvor han har virket, men også gennem besøg på Gråsten Slot, når kongefamilien residerede der. - Han var fagligt virkelig dygtig og opvokset med mad. Han kendte alle klassikerne, han kendte alle råvarerne, han kendte det hele. Han var glad for mad og kunne spise det hele, lyder det anerkendende skudsmål fra Christian Bind, der for få måneder siden modtog en hilsen fra den franske landbrugsminister, Stephane Travert, der kunne meddele Christian Bind, at man havde tildelt ham fortjenstordenen for hans mangeårige indsats for fransk gastronomi.

Kongelig spontanitet Restaurant Bind ligger inden for kort køreafstand af Gråsten Slot, og derfor kunne der også forekomme spontane besøg. - Nogle gange ringede chaufføren og sagde: "Vi kommer om en time". Så kom han (prins Henrik, red.) lige pludselig midt i det hele, selvom vi havde masser af gæster, ler Christian Bind, som nød den afslappede omgangstone. - Vi gik ovenpå og snakkede, og han kunne også komme forbi til et glas vin, når han var ude at køre aftentur. Når prins Henrik og Christian Bind mødtes, slog de helt naturligt over i fransk med det samme. Altid med mad som et gennemgående tema. - Det var dét, det hele drejede sig om, og han var altid ude i køkkenet, når han var her, forklarer Christian Bind. Det var dog ikke kun mad, der bandt de to franskmænd sammen. - Første gang, han var her (Restaurant Bind, red.), var han på officielt besøg, og der var en masse livvagter med, som pludselig ikke kunne finde ham. Det var, fordi vi var nede og se på vinkælderen, husker Christian Bind. - Han var helt nede på jorden og et almindeligt menneske. Det er helt vildt.