Sønderjysk satsning: Flemming har et godt øje til Island

Tre medarbejdere, en direktør og nye maskiner rejser den 12. maj til Island. Her venter den indtil nu største opgave for Fugebillen fra Stubbæk. Keflavik Lufthavn skal have fuget standpladser, og det kan betyde arbejde til de næste fem år, hvis det sønderjyske firma gør det godt.

Stubbæk: Når Keflavik Lufthavn i Island i maj får fuget fem standpladser til flyene, så er det mænd og maskineri fra Fugebillen i Stubbæk, der laver arbejdet.

Tre medarbejdere og ejer af firmaet, direktør Flemming Bille, sejler sammen med alt det nyindkøbte grej til Island den 12. maj, og direktøren lægger ikke skjul på, at opgaven er af kæmpe betydning for det lille firma i Stubbæk.

- Den opgave betyder sindssygt meget for os, for hvis vi løser denne opgave godt, så får vi også opgaven med at fuge resten af lufthavnen, og det er arbejde til de næste fem år. Derfor har vi også investeret mange penge i nye maskiner, så vi ikke skal leje dem, men har dem selv, fortæller Flemming Bille.

Fugebillen havde sidste forår en lignende opgave i Københavns Lufthavn, og det er omtalen af den opgave i Ugeavisen Aabenraa og på Facebook, som har ført islændingene til Stubbæk.

- De har selv henvendt sig, fordi de har læst om os på nettet, og vi har siden haft en dialog. Keflavik Lufthavn er inde i en enorm vækst. I 2012 havde den 1 million rejsende, i 2017 havde den 6 millioner, og de forventer at nå 12 millioner i 2025. Derfor er der blevet bygget meget siden 2012, men det er sket med et andet rådgivningsfirma og står derfor uden fuger. Alt det skal også fuges, og derfor er opgaven enorm stor, for det er et kæmpe areal, der mangler fuger, forklarer Flemming Bille.