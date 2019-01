Sønderjysk rockerborg lander på justitsministerens bord

Folketingsmedlem Jesper Petersen (S) har stillet Søren Pape Poulsen (K) en række spørgsmål med udgangspunkt i den sønderjyske landsby Holbøl, hvor Devils Choice er ved at etablere sig. Petersen vil blandt andet sikre sig, at borgere kan henvende sig anonymt.

Spørgsmål, som ministeren på avisens henvendelse torsdag ikke havde mulighed for at svare på, men som han ifølge en presserådgiver senere vil svare Jesper Petersen på. Samtidig har der også længe været en evaluering på vej af den rockerborgslov, der var en del af bandepakke III og som blev vedtaget i sommeren 2017.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Devils Choice udvider og kommer til Holbøl. Det er rigeligt, at de i forvejen er i Esbjerg og Rødding, siger Jesper Petersen, der har stillet spørgsmålene via Retsudvalget.

Holbøl: Jesper Petersen, socialdemokratisk folketingsmedlem, har sat justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på arbejde. Med baggrund i, at HA-supporterne fra Devils Choice er begyndt at etablere sig i den sønderjyske landsby Holbøl har han stillet ministeren fire konkrete spørgsmål.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal nu svare på en række spørgsmål, Jesper Petersen (S) har stillet, efter at HA-supporterne Devils Choice er begyndt at etablere sig i den sønderjyske landsby Holbøl. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Forstår utryghed

Ingen lokale har ønsket at udtale sig om rockerborgen til JydskeVestkysten, og det har Jesper Petersen også bidt mærke i. Derfor vil han undersøge, hvad der er af muligheder for at kontakte politiet og kommunen, hvis man støder på kriminalitet eller andet, som skaber utryghed, uden at rockerne får noget at vide om det.

- Jeg forstår godt, hvis man bliver utryg lokalt. I hvert fald synes jeg, det er påfaldende, at der ikke er nogen, der har lyst til at sige noget til citat. Og jeg kan godt forstå, hvis man er utryg, for det er ikke en klub af efterlønnere, der går op i motorcykler. Det er mennesker, som hænger sammen med Hells Angels, der er en dybt kriminel organisation, understreger Jesper Petersen.

I Aabenraa Kommune har man tidligere samarbejdet tæt med politiet, når det handlede om en rockergruppering, og det er vejen frem, mener socialdemokraten.

- Jeg synes, det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem kommune og politi. Andre steder har det været et problem, når en kommune har forsøgt at lukke en rockerborg, at der ikke har været en ordentlig forberedelse af parterne i fællesskab, siger Jesper Petersen.