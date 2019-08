Sønderjysk landsby klar med e-sportshold

Man kan godt drømme stort, selv om byen er lille. I Bjerndrup er der på kort tid indsamlet penge til at etablere et e-sportshold.

Bjerndrup: Der er børn og unge, der har alt det udstyr, et spille-hungrende hjerte begærer, men der er også nogle, der ikke har. Sidstnævnte får nu muligheden for at dyrke e-sport på spritnye computere og dyrke fællesskabet med "Bjerndrup Chieftains", der er for børn og unge over 12 år.

- Vi vil gerne tage ansvar for at udvikle kompetente unge mennesker med selvværd. Vi tror, vi kan nå de unge mennesker gennem e-sport, som samler de unge. Derfor forestiller vi os også, at vi har forskellige niveauer i e-sportsundervisningen, siger Henrik Hansen, der har taget initiativet til e-sportssatsningen, der er et tilbud under Bjerndrup Udviklingsråd, som er byens borgerforening, og får hjemme i forsamlingshuset.

Her er det planen, at de to trænere, der vil uddanne sig til e-sportstrænere gennem DGI, skal træne spillerne en aften om ugen.