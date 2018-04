Sønderjysk lærer får pris på en kvart million kroner

Michael Beck fra Kværs har i fem år undervist i naturfag på Stubbæk Skole. Det har han gjort med så stort engagement og idérigdom, at han torsdag fik Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2018.

Stubbæk/Kværs: Michael Beck plejer ellers ikke at lade sig hyle ud af den. Men torsdag aften var det med et kæmpe sug i maven, at den 36-årige lærer fra Stubbæk Skole gik på scenen under den årlige naturfagskonference Big Bang i Odense Congress Center. Foran 1300 gæster var han den ene af de to modtagere af Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2018. En fornem hæder, der blev fulgt af et kontant skulderklap på 250.000 kroner. De 200.000 kroner er øremærket udvikling af naturfagsundervisningen på skolen, mens Michael Beck får 50.000 kroner til sig selv. - Det var fuldstændigt vanvittig og en stor, stor oplevelse, fortæller den glade folkeskolelærer, der fik besked om, at han var den ene af de to modtagere, lige før påske. - Jeg gik hele påsken rundt og lignede en lille, glad julegris, men jeg kunne jo ikke fortælle det til nogen. Der er kun min kone og familien, der ellers vidste det, siger Michael Beck, der bor i Kværs.

Fonden og prisen Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.



Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens udskoling.



Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer eller et team øst for Storebælt og en vest for Storebælt.



Kilde: Novo Nordisk Fonden

Der er fuld opbakning Udvælgelsen af Michael Beck er sket efter en indstilling fra skoleleder Lone Thaysen med opbakning fra skolebestyrelsen og kollegerne på skolen. - Det er jo noget af en anerkendelse, siger han og er ikke meget for selv at sætte ord på, hvorfor han tror, det lige var ham, der fandt vej gennem nåleøjet i fondens evalueringskomité. - Jeg går 400 procent ind i det, jeg brænder for og kigger ikke så meget på timerne, siger han, kalder sig en idéudvikler og skynder sig at tilføje, at det jo kræver, at der er vilje til, at idéerne føres ud i livet. Her oplever han fuld opbakning. - Jeg er på en arbejdsplads, hvor både leder og kolleger giver plads. Ellers kunne det ikke lade sig gøre, forklarer prismodtageren, der har været på Stubbæk Skole i nu fem år. Inden underviste han på Adventure Efterskolen i Broager og på Frøslevlejrens Efterskole, og han er sikker på, at en del af succesen hænger sammen med, at han har taget nogle af efterskolens værdier med ind i folkeskolen.

Bredt favnende Det er skoleleder Lone Thaysen helt enig i. - Det er en god kombination, siger hun og forklarer, at den primære årsag til, at hun har indstillet Michael Beck til prisen er, at han er "den brede person, han er". - Han kan både lege med Lego og robotter og tage ud i skoven. Han er bredt favnende, og så har han også et godt team bag sig - kollegerne kan godt se, at han har nogle idéer, der er værd at bakke op om, siger skolelederen, der tilføjer, at naturfagslæreren tillige er en af skolens it-vejledere, har kørt et junioridrætslederkursus, hvor han har sørget for, at eleverne fik prøvet deres grænser af, og lige nu er han drivkraften bag, at skolen får bygget en bålhytte.