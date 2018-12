Aabenraa: - Vi lever med de livsvilkår, der er, og hvis nogen vil skyde rundt i Julehjertebyen, så er det ikke noget, vi kan forhindre.

Malene Bruhn er ansvarlig for Julehjertebyen i Aabenraa, og hun har ikke planer om at ændre ved sikkerhedsforanstaltningerne efter tirsdag aftens skyderi på et stort julemarked i centrum af den franske by Strasbourg. Her åbnede en mand ild og dræbte tre personer og sårede yderligere otte.

- Sådan en hændelse kan vi aldrig gardere os imod, og jeg skal ikke have en sheriff gående rundt i Julehjertebyen, siger Malene Bruhn.

Julehjertebyen i Aabenraa er dog som andre julemarkeder i Danmark terrorsikret, og det er for at sikre, at der ikke er biler, der kan køre ind i folk i Julehjertebyen.

- Vi har terrorsikret i form af betonklodser. Betonklodserne har vi så valgt at pynte op med juletræer, så det stadig er hyggeligt, siger Malene Bruhn.