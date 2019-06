Rødekro: Compass Fairs har købt virksomheden PH Service A/S.

Dermed rykker Compass Fairs ind på det københavnske marked for messer, events og kongresser. Og det betyder, at den danske afdeling af den skandinaviske messearrangør og leverandør af messetekniske løsninger vokser fra 22 medarbejdere til omkring 30 medarbejdere.

PH Service A/S har gennem 35 år leveret messeopstillinger, strøm og lys til messer og events til stort set alle venues på Sjælland.

Administrerende direktør i Compass Fairs Danmark ApS, Henning Sørensen, kalder i en pressemeddelelse købet af PH Service A/S for et drømmescenarie:

- Med købet af PH Service A/S overtager Compass Fairs en veldrevet forretning, samtidig med at vi får en unik mulighed for at blive leverandør til de største venues i Skandinavien, siger Henning Sørensen.

Han ser frem til at supplere den palet af ydelser, som PH Service A/S har serviceret det københavnske eventmarked med, med de løsninger som Compass Fairs leverer. For eksempel møbler, indretning og design af messestande.