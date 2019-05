Sønderjysk familiekoncern øger overskud med næsten 28 millioner kroner

Henrik Meldgaard, medejer og direktør i miljø-, affalds- og transportvirksomheden Meldgaard Holding A/S, kan glæde sig over et 2018-plus på knap 29 millioner kroner. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Meldgaard-koncernen tager skraldet i mange kommuner både i Jylland og på Fyn, men det er ikke det eneste, Aabenraa-virksomheden dur til. Virksomheden er blevet så god til at tjene penge, at overskuddet er øget med næsten 28 millioner kroner på to år.

Aabenraa: Det står slet ikke så skralt til endda med den familieejede miljø-, affalds- og transportvirksomhed Meldgaard Holding A/S, der har hovedsæde i Aabenraa. Faktisk har virksomheden netop offentliggjort sit 2018-regnskab, og her fremgår det, at overskuddet er øget med 16,5 millioner kroner til knap 29 millioner kroner. Omsætningen er samtidig øget med 80 millioner kroner til 628 millioner kroner. Meldgaard Miljø A/S - afdelingen for dagrenovation - bidrager alene med 22 millioner kroner på bundlinjen. - Vi er godt tilpasse, og der er mange af de områder, vi har arbejdet med, der er vendt i den rigtige retning. Det er gået godt hele vejen igennem, siger direktør og medejer Henrik Meldgaard. Det er ingen overdrivelse. For to år siden var overskuddet i Meldgaard Holding A/S på 1,16 millioner kroner efter nogle svære år, men udviklingen blev altså vendt i 2017 til stor glæde for de tre søskende Henrik, Line og Lasse Meldgaard, der hver ejer en tredjedel af virksomheden og alle har deres daglige gang i hovedsædet på Askelund som direktører.

Regnskabet i tal Nettoomsætningen var i 2018 på 628 millioner kroner mod 548 millioner i 2017.

Resultat af ordinær primær drift: 26,8 millioner (9,8 millioner).

Årets resultat: 28,85 millioner (12,32 millioner).

Egenkapitalen er på 154 millioner.

Meldgaard Holdning A/S består af en række datterselskaber: Meldgaard A/S, Meldgaard Miljø, P. Meldgaard Ejendomme, Meldgaard Transport, BULK Transport A/S (50 procent) og Meldgaard Sverige.

Meldgaard Miljø A/S har blandt andre opgaven med dagrenovation i Assens, Kolding, Ringkjøbing-Skjern og Vejle kommuner, men har også aftaler om rest-/organisk affald og genbrugsmaterialer med blandt andre Horsens, Randers og Viborg kommuner.

Tegn på endnu større plus Der har været et stort fokus på at øge lønsomheden, og derfor er Henrik Meldgaard glad for, at det bærer frugt hele vejen rundt. - Alt det, vi har kæmpet med i flere år for at tjene flere penge, er lykkedes for os. Vi har fået skærpet vores organisation og også gennemført besparelser. Samtidig har vi kæmpet med vores dagrenovation, der har været meget presset, forklarer direktøren. - Vi er kommet af med gamle opgaver, som ikke var så gode for os, og så har vi vundet opgaver, hvor vi får bedre priser, uddyber han. Samtidig noterer Henrik Meldgaard sig, at koncernens små handelsselskaber "har gjort det fornuftigt". - Meldgaard A/S, hvor vi en årrække har kørt med mindre gode tal, har haft et godt år, og det ser også meget positivt ud i 2019, siger han. "Vi har fået en flyvende start på 2018. Den bedste i mange, mange år", lød det fra Henrik Meldgaard, da han for et års tid siden så frem mod årets regnskab. Dermed må der være udsigt til det bedste i mange, mange, mange år, når 2019-regnskabet offentliggøres. - Og vi er bestemt også positive i forhold til 2019. Vi forventer et tal, der er lidt bedre end 2018. Første kvartal i år var bedre end første kvartal sidste år, fortæller Henrik Meldgaard.