Sønderjysk entreprenør taber 17 mio. på grønlandske altaner

Hovedaktionær i Ommen & Møller A/S Jacob Ommen havde den eftertænksomme mine på, da han for godt et år siden var til nytårsreception på rådhuset sammen med administrerende direktør Søren Larsen. Regnskabet for 2018 var heller ikke noget, han kom til at juble over. Foto: Claus Thorsted

Et projekt på Grønland er slået fejl for entreprenørfirmaet Ommen & Møller, men ordrebeholdningen er så stor som aldrig tidligere med blandt andet to store skolebyggerier.

Rødekro: Den store entreprenørvirksomhed Ommen & Møller A/S i Rødekro har i mange år med succes arbejdet i Grønland med renovering af tankanlæg. Da muligheden for at byde på et projekt med renovering af altaner viste sig, slog sønderjyderne til. Det er kommet til at koste dyrt. I regnskabet for 2018, som netop er blevet offentliggjort, er der hensat 17 millioner kroner til tab på arbejdet med at skifte de grønlandske altaner. Det betyder, at der for første gang i virksomhedens historie er røde tal på bundlinjen. Fra et overskud i 2017 på 16,1 millioner kroner til et underskud i 2018 på 8,2 millioner kroner. - Det er stærkt utilfredsstillende, siger administrerende direktør Søren Larsen, der ikke ønsker at gå i detaljer med sagen, da den endnu er i gang.

Medejer købt ud Det var i slutningen af 2005, at ingeniøren Christian Møller gik i kompagniskab med de to lokale Ommen-tømrermestre, Peter og Jacob og stiftede Ommen & Møller A/S.

Siden forlod Peter Ommen trekløveret, og i foråret sidste købte Jacob Ommen Christian Møllers andel på 45 procent, så han nu ejer 90 procent af virksomheden. De sidste ti procent ejes af en mangeårig medarbejder, Kent Morel.

I slutningen af 2017 blev Søren Larsen ansat som administrerende direktør.

Er i fin form Ommen & Møller A/S har tillige kunnet konstatere, at der har været nedgang i antallet af udbud på betonrenovering. - Det er generelt i hele Danmark. Når der er gang i byggeriet, reguleres efterspørgslen ved, at der ikke er så mange offentlige arbejder med renovering af vej- og broanlæg, forklarer Søren Larsen, der trods det ikke tøver med at sige, at Ommen & Møller ud over det er i en rigtig god gænge. - Vi er faktisk i rigtig fin form. Selvfølgelig er vi rigtig ærgrelige over, at vi har smidt 17 millioner kroner på en enkelt sag, men skal man se positivt på det, så er det, at vi kan henføre vores underskud til en enkeltstående begivenhed. Der er ikke andet at gøre end at sluge det og se at komme videre, siger den administrerende direktør.

Kontrakt på vej Rødekro-entreprenøren har ifølge Søren Larsen den største ordrebeholdning nogen sinde, så der er nok for de omkring 100 medarbejdere at se til, og forventningen til 2019 er da også, at der atter kan fremvises et solidt overskud. Virksomheden er sammen med kollegaen Chr. Johannsen A/S i fuld gang med det store Hærvejsskolen-projekt, og en af de nærmeste dage skal kontrakten med Haderslev Kommune underskrives i forhold til byggeriet af den nye Sdr. Otting Skole. 2018-underskuddet betyder - sammen med udbetaling af udbytte på seks millioner kroner for regnskabsåret 2017 - at der er tæret på egenkapitalen. Den er nu på 21,8 millioner kroner.