Sønderjysk entreprenør henter direktør hos MT Højgaard

Rødekro: Da Per Lausten med udgangen af november i fjor sagde farvel som medejer af entreprenørvirksomheden Chr. Johannsen A/S, luftede hans kompagnon i virksomheden, Lars Jørgensen, at han også var i gang med at planlægge sin retræte.

- Ja, jeg er jo 60 år, så jeg har også planer om at træde ud af driften i løbet af halvandet til to år. Men det er ikke noget, der haster, sagde han dengang og afslørede samtidig, at han allerede havde navnet på sin efterfølger som direktør. Han var dog endnu ikke klar til at offentliggøre det, da de sidste detaljer manglede at falde på plads.

Nu er det så officielt: Ny direktør for Chr. Johannsen A/S er den 54-årige diplomingeniør Ole Kristensen, der kommer fra en stilling som teknisk direktør hos MT Højgaard a/s.